London (SID) - Die britische Regierung will während der Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) ein rigoroses Einreiseverbot gegen Politiker verhängen, die sich Verstößen gegen die Menschenrechte schuldig machen. Das gab das Auswärtige Amt am Mittwoch bekannt. "Sofern unabhängige und vertrauenswürdige Beweise vorliegen, dass eine Person gegen die Menschenrechte verstoßen hat, wird diese Person nicht ins Vereinigte Königreich einreisen dürfen", ließ das Ministerium mitteilen. Das Verbot gelte auch für die anschließenden Paralympics (29. August bis 9. September).

In der vergangenen Woche hatte Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad erklärt, er dürfe die Olympischen Spiele nicht besuchen. "Ich wäre gerne mit den iranischen Athleten in London, aber die Briten haben Probleme mit meiner Answesenheit", sagte Ahmadinedschad der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.