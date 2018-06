Bern (dpa) - Der deutsche Autobauer BMW ist in der Schweiz mit einer Millionenbuße belegt worden. Der Konzern muss 156 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 130 Millionen Euro, zahlen. Das erklärte die staatliche Wettbewerbskommission in Bern. Die Behörde begründete dies mit einer «Behinderung von Direkt- und Parallelimporten» durch BMW in der Schweiz. Einzelheiten sollen später auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.

