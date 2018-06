New York (SID) - Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks ist zum zwölften Mal in Serie unter die besten 15 Akteure der nordamerikanischen Profiliga NBA gewählt worden. Der Würzburger wurde trotz einer mäßigen Saison bei der Wahl von 120 Sportjournalisten aus den USA und Kanada zusammen mit Dwyane Wade (Miami Heat), Rajon Rondo (Boston Celtics), Carmelo Anthony und Tyson Chandler (New York Knicks) ins dritte All-NBA-Team gewählt. "Es ist eine Ehre. Unter den besten Spielern dieser Liga genannt zu werden, lässt mich immer sehr demütig werden", sagte "Dirkules".

Das erste All-NBA-Team bilden der wertvollste Spieler (MVP) der Saison, LeBron James von den Miami Heat, Topscorer Kevin Durant von den Oklahoma City Thunder, Dwight Howard (Orlando Magic), Altstar Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) und Chris Paul (Los Angeles Clippers). Ins zweite Team wurden San Antonios Tony Parker, Oklahomas Russell Westbrook, Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Minnesotas Kevin Love und Andrew Bynum von den Lakers gewählt.