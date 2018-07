New York (dpa) - Konjunktursorgen in den USA und China haben den US-Aktienmarkt auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Erst gegen Handelsende schaffte der Leitindex Dow Jones Industrial den Sprung in die Gewinnzone und schloss mit plus 0,27 Prozent bei 12 529 Punkten. Der Kurs des Euro stand weiter unter Druck. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2538 Dollar gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.