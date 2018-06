Berlin (dpa) - Peter Altmaier ist im Bundestag als neuer Bundesumweltminister vereidigt worden. Der 53-Jährige ist siebter Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Er tritt die Nachfolge von Norbert Röttgen an, der von Kanzlerin Angela Merkel nach der CDU-Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen entlassen worden war. Altmaier hat das Gelingen der Energiewende und eine bessere Koordinierung bei ihrer Umsetzung zu seinen wichtigsten Aufgaben erklärt. Er will auf Wirtschaft und Umweltverbände zugehen.

