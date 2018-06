Köln (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Gruppenspiel gegen Portugal die Favoritenrolle zugeschoben. "Der Druck liegt nicht bei uns. Den Druck haben die Deutschen oder auch Teams wie die Niederlande und natürlich Spanien. Portugal hingegen wird sein Bestes geben, aber es darf bei diesem Turnier auch Spaß haben", sagte der Offensivspieler des spanischen Meisters Real Madrid dem kicker.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft in ihrem ersten EM-Spiel am 9. Juni in Lwiw auf Portugal. "Deutsche Teams sind immer stark, stehen sehr kompakt. Es wird zwar hart, aber nicht unmöglich", sagte Ronaldo. Respekt hat der 27-Jährige aber auch vor den weiteren Gruppengegnern Niederlande und Dänemark: "Es ist die schwierigste aller Gruppen, eine wahre Todesgruppe."