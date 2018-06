Brüssel (dpa) - Die EU setzt im Kampf gegen Schuldenkrise und Rezession auf mehr Wirtschaftswachstum. In der Debatte um Eurobonds gab es beim EU-Sondergipfel in Brüssel keine Bewegung. Griechenland soll nach dem Willen der Gipfelteilnehmer in der Eurozone bleiben. Das Land müsse aber zu seinen Verpflichtungen stehen, hieß es. Heute berät Bundeskanzlerin Merkel in Berlin mit den Partei- und Fraktionschefs von Koalition und Opposition das weitere Vorgehen beim europäischen Fiskalpakt.

