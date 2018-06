Budapest (SID) - Auch Fußball-Schiedsrichter müssen sich möglicherweise in der Zukunft einem Anti-Doping-Programm analog zu den Spielern unterziehen. "Wir sollten die Schiedsrichter als Teil des Spiels betrachten. Wir haben begonnen, dies zu diskutieren. Das ist zwar etwas für die Zukunft, aber es könnte dazu führen, dass es vielleicht ein Anti-Doping-Programm für Referees gibt", sagte der Chefmediziner des Weltverbandes FIFA, Jiri Dvorak, am Donnerstag in Budapest.

Im Vorfeld des 62. FIFA-Kongresses hielt der Weltverband eine zweitägige medizinische Konferenz in der ungarischen Hauptstadt ab. Dvorak unterstrich, dass es keinerlei Anzeichen für ein Dopingproblem mit Fußball-Schiedsrichter gebe, "aber es ist etwas, was wir im Auge haben sollten". Michel D'Hooghe, der langjährige Chef der medizinischen Kommission der FIFA, ergänzte: "Der Schiedsrichter ist ein Athlet auf dem Spielfeld, deshalb denke ich, er sollte den gleichen Regeln unterworfen werden."

David Howman, Generaldirektor der Welt-Anti-Doping Agentur (WADA), sagte in Budapest, dass möglicherweise die Regelung für Spieler einer Mannschaftssportart, die wegen Dopingvergehen gesperrt werden, früher wieder zum Training zugelassen werden, auch wenn sie nicht spielen dürfen. "Wir schauen, inwiefern dies in Einklang zu bringen ist", sagte Howman.