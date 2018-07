Monte Carlo (dpa) - Ferrari-Pilot Fernando Alonso ist im Formel-1-Auftakttraining in Monaco die schnellste Runde gefahren. Der Spanier benötigte für den Stadtkurs in Monte Carlo 1:16,265 Minuten. Zweiter wurde der Franzose Romain Grosjean im Lotus vor Sauber-Fahrer Sergio Perez aus Mexiko.

Titelverteidiger Sebastian Vettel steuerte seinen Red Bull auf den neunten Platz und war damit bester Deutscher. Dahinter reihten sich seine Landsleute Nico Rosberg und Michael Schumacher in ihren Silberpfeilen ein. Force-India-Pilot Nico Hülkenberg fuhr auf Rang zwölf. Timo Glock musste sich im Marussia mit Platz 22 begnügen.

Die Übungseinheit wurde sieben Minuten vor dem Ende abgebrochen. Heikki Kovalainen erlitt mit seinem Caterham nach der Tunnel-Ausfahrt einen Motorschaden und musste sein Auto auf dem schnellsten Teil der Strecke abstellen. Daraufhin beendeten die Renn-Kommissare aus Sicherheitsgründen das Training.

Vor dem sechsten Saisonrennen führen Vettel und Alonso mit jeweils 61 Punkten gemeinsam die WM an. In den ersten fünf Grand Prix hatte es fünf verschiedene Sieger gegeben. Wird in Monaco abermals ein neuer Gewinner gekürt, wäre dies ein Novum für die Formel 1.