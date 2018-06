Köln (SID) - Auf den seit 32 Rennen ungeschlagenen Deutschland-Achter wartet beim Weltcup in Luzern eine harte Bewährungsprobe für die Olympischen Spiele in London. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) trifft auf dem Rotsee auf sechs der sieben Olympia-Konkurrenten. "Von der Besetzung ist das eine Generalprobe für London, auch wenn es hier diesmal nicht die letzte Regatta vor Olympia ist. Mal sehen, was die Kanadier und die Australier können und wie sich die Engländer erholt haben", sagte Bundestrainer Ralf Holtmeyer.

Gegen Vizeweltmeister Großbritannien hatte der Deutschland-Achter zuletzt beim Weltcup in Belgrad gewonnen. Olympiasieger Kanada und Australien sind erstmals in diesem Jahr bei einem Weltcup am Start. Aus dem Feld der Olympia-Teilnehmer fehlt nur das Großboot aus den USA in Luzern.

Für Ex-Weltmeister Marcel Hacker (Frankfurt/Main) geht es in der Schweiz derweil um alles. Beim DRV-Frühjahrstest im April in Köln verpasste der WM-Vierte geschwächt durch eine Erkrankung den Finaleinzug. In Luzern erhält Hacker eine zweite Chance und muss sich im Kampf um ein Olympia-Ticket gegen Karsten Brodowski (Berlin) und Mathias Rocher (Magdeburg) durchsetzen.