Paris (SID) - Frankreichs Hoffnungen auf ein Ende der 29 Jahre andauernden Durststrecke bei den French Open (27. Mai bis 10. Juni) haben am Donnerstag einen Dämpfer erlitten. Wie der französische Tennis-Verband FFT mitteilte, musste der Weltranglisten-13. Gaël Monfils seine Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgrund einer Knieverletzung abgesagen. Der 25-Jährige hatte in Roland Garros 2008 das Halbfinale sowie 2009 und 2011 jeweils das Viertelfinale erreicht. Letzter französischer Sieger in Paris war Yannick Noah 1983.