London/Amsterdam (dpa) - Die weltgrößte Teleskopanlage soll sowohl in Australien als auch in Südafrika gebaut werden.

Der größte Teil der Satelliten-Schüsseln, aus denen sich das Teleskop zusammensetzt, werde in Südafrika aufgestellt, ein weiterer in Australien, teilte die zuständige Organisation nach einer Sitzung in Amsterdam mit. Über den Standort hatte es zuvor heftige Diskussionen gegeben, lange hatte man sich nicht einigen können. Im Gespräch war auch Neuseeland gewesen.

Das «Square Kilometre Array» (SKA/deutsch: Quadratkilometer-Feld) soll 50 Mal sensitiver und 10 000 Mal schneller sein als die derzeit besten Teleskope. Die Kosten sollen etwa 1,5 Milliarden Euro betragen. Die Anlage wird unter anderem aus rund 3000 Einzelteleskopen mit je etwa 15 Metern Durchmesser bestehen.

Geplanter Baubeginn ist 2016. Acht Jahre später soll die Anlage voll einsatzfähig sein und einen bisher ungeahnten Blick ins Universum ermöglichen, ferne Galaxien erkennen und erdähnliche Planeten aufstöbern. Australien und Südafrika haben sich als Standorte angeboten, weil das SKA große Flächen mit guter Sicht und geringer Radiointerferenz - also sehr geringer Besiedlung - benötigt.

Ob Australien bei der Zwei-Standort-Lösung mitmacht, war zunächst unklar. Der zuständige Direktor im staatlichen Forschungsinstitut, Brian Boyle, hatte der Zeitung «Australian» (Freitag-Ausgabe) gesagt, sein Land werde unter Umständen lieber einen Rückzieher machen, als sich das Projekt mit Südafrika zu teilen

Mitteilung SKA