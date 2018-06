Berlin (dpa) - Der Bundestag entscheidet heute über die Organspende-Reform. Derzeit warten rund 12 000 Menschen auf ein Organ. Dennoch hat nur eine Minderheit der Bundesbürger einen Organspendeausweis ausgefüllt.

Künftig soll die Entscheidungslösung gelten: Alle Bürger sollen von ihren Krankenkassen schriftlich gefragt werden, ob sie nach dem Hirntod zur Spende bereit sind. Die Menschen sollen Ausweise und Informationsmaterial zugeschickt bekommen. Über diesen Antrag, der von allen Fraktionen über Monate erarbeitet wurde, wird ohne Fraktionszwang abgestimmt. Es wird mit einer breiten Mehrheit gerechnet.

Zur Abstimmung steht außerdem ein Koalitionsantrag zur Änderung des Transplantationsgesetzes. Die Kliniken sollen verpflichtet werden, Transplantationsbeauftragte zur Organentnahme zu schaffen. Dies wird allseits begrüßt. Weitere Neuregelungen stoßen aber auf Kritik von Grünen und Linken. Beide Fraktionen wollen ihre Zustimmung zu diesem Gesetz verweigern.

Der Bundestag will zudem über die Verlängerung des seit 1999 laufende Einsatzes im Kosovo um ein Jahr abstimmen. Weiterhin sollen bis zu 1850 deutsche Soldaten in der früheren serbischen Provinz eingesetzt werden. Derzeit sind in der von der Nato geführten internationalen Friedenstruppe KFOR rund 6200 Soldaten im Einsatz. Die Bundeswehr stellt mit etwa 1300 Soldaten das größte Kontingent.

