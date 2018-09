Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist Rayo Vallecano und Trainer Jose Ramon Sandoval gehen zukünftig getrennte Wege. Wie der Klub aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas am Freitag mitteilte, werde der Vertrag mit dem Aufstiegstrainer nicht verlängert. Sandoval hatte den Verein nach achtjähriger Abstinenz 2011 wieder in die erste Liga geführt. In der abgelaufenen Saison hatte Vallecano erst am letzten Spieltag durch ein Tor in der 90. Minute den Klassenerhalt gesichert.