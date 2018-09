Berlin (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin kommt am nächsten Freitag zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde ihn mit militärischen Ehren empfangen und anschließend bei einem Mittagessen mit ihm sprechen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Putin war bereits von 2000 bis 2008 Präsident und kehrte am 7. Mai nach vier Jahren als Ministerpräsident in den Kreml zurück. Seine erste Auslandsreise führt ihn am 31. Mai nach Weißrussland.

