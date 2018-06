Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat eine Beschleunigung des Stromnetzausbaus durch den Bund angekündigt. Mit dem neuen Netzentwicklungsplan wolle der Bund Projekte mit besonderer Priorität selbst in die Hand nehmen. 400 Kilometer Stromautobahnen sollten von der Bundesnetzagentur in Eigenregie geplant werden, sagte Rösler der «Passauer Neuen Presse. Nach Schätzungen der Deutschen Energie-Agentur sind rund 4500 Kilometer an neuen Höchstspannungsleitungen notwendig, um Windstrom aus dem Norden in den Süden zu bekommen.

