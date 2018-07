Rotterdam (SID) - Der deutsche Gruppengegner Niederlande reist mit drei Bundesliga-Legionären zur Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli). Nationalcoach Bert van Marwijk beließ Bayern Münchens Arjen Robben, Schalkes Torschützenkönig Klaas-Jan Huntelaar sowie Khalid Boulahrouz vom VfB Stuttgart in seinem von 27 auf 23 Spieler reduzierten Aufgebot.

Nicht mit zur Endrunde dürfen Vurnon Anita, Siem de Jong (beide Ajax Amsterdam), Adam Maher (AZ Alkmaar) und Jeremain Lens (PSV Eindhoven). Die größten Überraschungen in van Marwijks Auswahl sind der 33 Jahre alte Verteidiger Wilfred Bouma von PSV Eindhoven, der seinen bislang letzten Länderspieleinsatz für Oranje vor vier Jahren bei der EM in Österreich und der Schweiz verbuchte, sowie sein 18 Jahre alter Team- und Abwehrkollege Jetro Willems.

Mit dem 23-köpfigen Kader bestritten die Niederlande am Samstagabend (20.00 Uhr) in Amsterdam ein Testspiel gegen Bulgarien. Bei der EM bekommt es Oranje in der Gruppe B neben der deutschen Auswahl mit Dänemark und Portugal zu tun. - Das niederländische Aufgebot im Überblick:

Tor: Maarten Stekelenburg (AS Rom), Tim Krul (Newcastel United), Michel Vorm (Swansea City)

Abwehr: Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart), Wilfred Bouma (PSV Eindhoven), John Heitinga (FC Everton), Joris Mathijsen (FC Malaga), Ron Vlaar (Feyenoord Rotterdam), Gregory van der Wiel (Ajax Amsterdam), Jetro Willems (PSV Eindhoven)

Mittelfeld: Ibrahim Afellay (FC Barcelona), Mark van Bommel (PSV Eindhoven), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Sporting Lissabon), Wesley Sneijder (Inter Mailand), Kevin Strootman (PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur)

Angriff: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Luuk de Jong (Twente Enschede), Dirk Kuyt (FC Liverpool), Luciano Narsingh (Heerenveen), Robin van Persie (FC Arsenal), Arjen Robben (Bayern München)