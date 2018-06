Basel (dpa) - Debütant Marc-André ter Stegen wird am Abend im EM-Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz überraschend im Tor stehen. Vor dem 20 Jahre alten Gladbacher bilden Benedikt Höwedes, Per Mertesacker, Mats Hummels und Marcel Schmelzer die Abwehrkette.

Bundestrainer Joachim Löw hat sich im Mittelfeld neben Sami Khedira für eine offensive Lösung mit André Schürrle, Mario Götze, Mesut Özil und Lukas Podolski entschieden. Im Sturm beginnt Miroslav Klose, der die DFB-Auswahl in seinem 115. Länderspiel als Kapitän anführt.

Die Aufstellungen:

Schweiz: Benaglio (VfL Wolfsburg/28 Jahre/43 Länderspiele) - Lichtsteiner (Juventus Turin/28/47), von Bergen (AC Cesena/28/26), Senderos (FC Fulham/27/46), Ziegler (Fenerbahce Istanbul/26/29) - Fernandes (Udinese Calcio/25/38), Inler (SSC Neapel/27/56) - Xhaka (FC Basel/19/8), Mehmedi (Dynamo Kiew/21/9), Barnetta (Bayer Leverkusen/27/60) - Derdiyok (Bayer Leverkusen/23/39)

Deutschland: ter Stegen (Bor. Mönchengladbach/20/1) - Höwedes (FC Schalke 04/24/8), Mertesacker (FC Arsenal/27/80), Hummels (Borussia Dortmund/23/14), Schmelzer (Borussia Dortmund/24/6) - Khedira (Real Madrid/25/26) - Schürrle (Bayer Leverkusen/21/13), Götze (Borussia Dortmund/19/13), Özil (Real Madrid/23/32), Podolski (1. FC Köln/26/96) - Klose (Lazio Rom/33/115)

Schiedsrichter: Gautier (Frankreich)