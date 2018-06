Berlin (dpa) - Titelverteidiger Spanien hat zwei Wochen vor der Fußball-EM in Polen und der Ukraine eine erste Duftmarke gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque gewann mit 2:0 (2:0) gegen Serbien und hofft nun trotz großer personeller Probleme auf weiteren Rückenwind.

Erfolge auf ihren Testspiel-Touren verbuchten auch Giovanni Trapattonis Iren beim 1:0 (0:0) gegen Bosnien-Herzegowina sowie Gastgeber Polen mit einem 1:0 (1:0) gegen die Slowakei. Deutschlands EM-Gruppengegner Dänemark und Portugal haben dagegen noch viel Arbeit vor sich. Die Elf von Trainer Morten Olsen war in Hamburg beim 1:3 (0:3) gegen Rekordweltmeister Brasilien chancenlos. Superstar Cristiano Ronaldo kam mit der «Selecção» gegen Mazedonien nur zu einem mageren 0:0 vor eigenem Publikum.

Auch ohne die Stars von Pokalsieger FC Barcelona, Champions-League-Gewinner Fernando Torres vom FC Chelsea und weitere Stammkräfte siegte Spanien souverän. Adrian (64. Minute) und Santi Cazorla per Foulelfmeter (74.) schossen das 2:0 für die «selección» in St. Gallen heraus.

Del Bosque bot bei diesem ersten von drei Tests vor Beginn der Europameisterschaft (8. Juni bis 1. Juli) gezwungenermaßen eine B-Mannschaft mit mehreren Neulingen auf. Dennoch schlug sich diese Elf bestens. Allerdings konnten die Spanier in der ersten Halbzeit mehrere Chancen nicht verwerten.

Cristiano Ronaldo & Co. hingegen wurden von 23 000 Zuschauern im Estádio Magalhães Pessoa in Leiria für ihre blutleere Vorstellung gegen die Nummer 98 der Weltrangliste mit Pfiffen verabschiedet.

Die mit allen Stars angetretenen Portugiesen waren zwar über die gesamte Partie das dominierende Team, spielten aber zu langsam und hatten nur wenige richtige Torchancen. Gegen die defensiven Mazedonier versuchten es die «Lusos» von Trainer Paulo Bento vor allem mit Weitschüssen.

Grund zum Strahlen hatte «Trap» nach dem Aufgalopp gegen Bosnien-Herzegowina. «Wir haben uns diesen Sieg verdient, weil wir über die gesamte Partie gesehen die höheren Spielanteile hatten», bilanzierte Trapattoni nach dem 1:0 in Dublin. Stürmer Shane Long (77.) vom Premier-League-Club West Bromwich Albion war das Tor des Tages gelungen.

Dänemark zeigte gegen Brasilien eklatante Schwächen. Für die verjüngten Samba-Kicker trafen vor 51 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion des Hamburger SV FC-Porto-Stürmer Hulk (8., 40.) sowie Niki Zimling (13.) mit einem Eigentor. Nicklas Bendtners Tor (70.) war für die in der Abwehr stümperhaften Dänen nur Ergebniskosmetik. Schon zur Halbzeit hatten die rund 40 000 dänischen Fans, die in kilometerlangen Auto-Kolonnen nach Hamburg gereist waren, ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Halbzeitpause geleitet.

Co-Gastgeber Polen durfte sich bei Damien Perquis bedanken. Der gebürtige Franzose erzielte beim 1:0 den einzigen Treffer (30.). Wegen seiner mangelhaften Polnisch-Kenntnisse steht Perquis allerdings unter kritischer Beobachtung der polnischen Öffentlichkeit.