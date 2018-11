Paris (dpa) - Der französische Außenminister Laurent Fabius hat nach Berichten über ein Massaker in der syrischen Stadt Al-Hula an mehr als 100 Zivilisten das Assad-Regime scharf kritisiert. Mit diesen neuen Verbrechen treibe das mörderische Regime Syrien noch tiefer in das Entsetzen und gefährdet die Stabilität der Region, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Beim Artilleriebeschuss der syrischen Stadt Al-Hula wurden gestern nach Oppositionsangaben mehr als 100 Zivilisten, unter ihnen viele Kinder.

