Helsinki (dpa) - Ein 18-jähriger Finne hat am Samstag in Hyvinkää aus dem Hinterhalt in eine Menschenmenge geschossen und dabei eine gleichaltrige Frau getötet. Acht Verletzte wurden in das Krankenhaus der Kleinstadt sowie im nahe gelegenen Helsinki eingeliefert.

Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber nach einer Großfahndung festgenommen. Er hatte vom Dach eines Geschäftshauses auf eine Gruppe von Nachtbummlern geschossen. Er trug dabei nach Medienangaben eine «Kampfuniform». Unter den Verletzten war auch ein Polizist.

Die Polizei teilte nach der Festnahme mit, sie habe bei dem Mann mehrere Waffen gefunden, für die er keine Lizenzen habe. Über seine Motive wurden keine Angaben gemacht.

Bei vier Amokläufen an finnischen Schulen und in Einkaufszentren seit dem Jahr 2000 waren 33 Menschen getötet worden. Der Reichstag in Helsinki verschärfte 2009 die nach internationalen Maßstäben betont liberalen Waffengesetze des nordeuropäischen Landes.