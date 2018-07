Kiel (dpa) - Nach der Großrazzia gegen die Hells Angels im Norden Deutschlands hat die Polizei die Suche nach einer mutmaßlich einbetonierten Leiche in einer Lagerhalle wieder aufgenommen. «Die Arbeiten laufen wieder», sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein der dpa.

Nähere Angaben machte sie zunächst nicht. Die Beamten hatten die stundenlange, bislang vergebliche Suche nach einem seit zwei Jahren vermissten Türken im Fundament einer Lagerhalle des Rockerclubs nahe Altenholz bei Kiel am Vorabend unterbrochen.

Ebenfalls fortgesetzt wurde am Samstag die Durchsuchung einer Kfz-Werkstatt in Kiel. Medienberichten zufolge sollen die Hells Angels dort in einem ehemaligen Trafo-Häuschen eine Art Folterkammer eingerichtet haben.