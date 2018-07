Baku (dpa) - Der 21 Jahre alte Sänger Roman Lob tritt heute Abend für Deutschland beim 57. Eurovision Song Contest in Baku an. Mit der Startnummer 20 singt er gegen 25 Konkurrenten aus ganz Europa um den Sieg beim Grand Prix. Im Zentrum der aserbaidschanischen Hauptstadt sind auch am Finaltag wieder Aktionen von Gegnern der autoritären Führung des Landes zu erwarten. Sie hatten in den vergangenen Wochen die internationale Aufmerksamkeit für den Song Contest genutzt, um auf Verstöße gegen Menschenrechte hinzuweisen. Die Staatsmacht ging unvermindert hart gegen die Oppositionellen vor.

