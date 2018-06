Baku (dpa) - «Unser Star für Baku», Roman Lob, hat die Generalprobe vor seinem großen Auftritt beim Grand Prix ungeschminkt und mit einer Kappe auf dem Kopf gesungen. Gefühlvoll hauchte er an Startnummer 20 die Ballade «Standing Still» ins Mikrofon in der für den Eurovision Song Contest gebauten Crystal Hall. Journalisten konnten die letzte Probe der 26 Finalisten zur Fernsehshow für mehr als 100 Millionen Zuschauer in einem Pressezentrum verfolgen. Die Live-Show wird von 21.00 Uhr MESZ an in der ARD direkt übertragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.