Debrecen (SID) - Europameisterin Jenny Mensing hat bei der Schwimm-EM in Debrecen ihre dritte Medaille knapp verpasst. Nach Gold über 100 und Silber über 200 m schlug die Wiesbadenerin über 50 m Rücken in 28,36 Sekunden als Vierte an, nur fünf Hundertstel hinter den beiden zeitgleichen Zweiten Sanja Jovanovic (Kroatien) und Arianna Barbieri (Italien). Gold ging an die spanische WM-Achte Mercedes Peris Minguet.