Stuttgart (dpa) - In der Debatte um eine Pkw-Maut fordert der Auto Club Europa die Bundesregierung auf, zuerst die Lkw-Maut voll auszuschöpfen. Die schwarz-gelbe Koalition habe die ursprünglich vorgesehene Anpassung der Lkw-Maut auf Druck der Transportwirtschaft auf Eis gelegt und verzichte so seit mehreren Jahre auf Millioneneinnahmen, sagte ACE-Sprecher Rainer Hillgärtner. Er reagierte damit auf Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, der in Kürze ein fertiges Konzept für eine Pkw-Maut vorlegen will.

