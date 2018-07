Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer will rasch eine Pkw-Maut einführen, die dem Bund Milliarden-Einnahmen bringen soll. Sein Konzept zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur liege seit wenigen Wochen fertig in der Schublade. Es umfasse auch die Pkw-Maut, sagte Ramsauer der «Bild am Sonntag». Doch aus der FDP kam eine Absage: Darüber könne nur nachgedacht werden, wenn die CSU ihre Pläne für ein Betreuungsgeld aufgebe, sagte Generalsekretär Patrick Döring. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt wies dies zurück.

