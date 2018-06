Boston (SID) - Die Boston Celtics haben in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Der Rekordmeister setzte sich am Samstagabend im siebten Spiel gegen die Philadelphia 76ers mit 85:75 (41:33) durch und gewann so die Best-of-seven-Serie mit 4:3. Das Team aus Massachusetts spielt nun gegen Vizemeister Miami Heat um den Einzug ins Endspiel. Dort hatten die Heat vergangenes Jahr gegen die Dallas Mavericks von Dirk Nowitzki verloren.

Entscheidenden Anteil am Erfolg Bostons hatte Point Guard Rajon Rondo, der in den letzten vier Spielminuten elf Zähler erzielte und zudem ein Triple-double schaffte (18 Punkte, zehn Rebounds, zehn Assists). "Mein Abend verlief eigentlich nicht sehr gut. Aber ich bin dran geblieben und habe weiter positiv gedacht", sagte Rondo.

Auch Center Kevin Garnett machte mit 18 Punkten und 13 Rebounds ein gutes Spiel. Philadelphia hatte in Andre Iguodala (18) seinen besten Werfer.