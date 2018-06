Coburg (dpa) - Bei einem Großbrand in der Coburger Altstadt sind am frühen Morgen mindestens dreizehn Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, sagte eine Polizeisprecherin. Mindestens vier denkmalgeschützte Häuser des historischen Stadtkerns brannten. Beschädigt wurde auch ein Puppenmuseum. Der Brand war am Morgen noch nicht unter Kontrolle. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Millionen Euro.

