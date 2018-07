Coburg (dpa) - In der Coburger Innenstadt ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Die Polizei in Bayreuth teilte mit, dass mindestens vier Menschen verletzt worden seien. Das Feuer erstreckte sich über wenigstens vier Häuser des historischen Stadtkerns. Mindestens 50 Polizisten und eine Vielzahl an weiteren Einsatzkräften sei vor Ort. Der Brand war offenbar in einem Dachstuhl ausgebrochen. Die Ursache ist unklar.

