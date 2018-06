Jacksonville (SID) - Trainer Jürgen Klinsmann hat seinen Höhenflug mit der Fußball-Nationalmannschaft der USA fortgesetzt. Am Samstag besiegten die Amerikaner die Auswahl Schottlands in einem Testspiel in Jacksonville/Florida dank dreier Treffer ihres Stürmerstars Landon Donovan (3./60./65.) mit 5:1 (2:1) und feierten den fünften Sieg in Folge. Die weiteren Tore erzielten der stark aufgelegte Jermaine Jones von Bundesligist Schalke 04 (70.) sowie der Ex-Gladbacher Michael Bradley (11.).

"Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen haben. Viel Tempo, schnelle, direkte Kombinationen durch das Mittelfeld und ein kontrollierter Spielaufbau", sagte Klinsmann. Es sei natürlich schwieriger, so gegen Gegner wie Brasilien oder Italien aufzutreten, "aber ich denke, die Spieler verstehen immer besser, wo wir hinkommen wollen".

Der nächste echte Härtetest erwartet die USA bereits am kommenden Mittwoch. Dann empfängt die Klinsmann-Elf den fünfmaligen Weltmeister Brasilien.