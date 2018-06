Ratzeburg (dpa) - Mit einem Gottesdienst im Ratzeburger Dom ist vom Vormittag die neue Nordkirche feierlich gegründet worden. Erstmals seit der Wiedervereinigung haben sich damit Landeskirchen aus Ost- und Westdeutschland zusammengeschlossen. An dem Gottesdienst nahm auch Bundespräsident Joachim Gauck teil. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland - so der offizielle Name - entstand aus der Fusion der nordelbischen, der mecklenburgischen und der pommerschen Kirche.

