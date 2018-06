Washington (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton hat das Massaker an mehr als 90 Zivilisten in der syrischen Stadt Al-Hula scharf verurteilt. Clinton verlangte ein Ende der fortgesetzten Gewalt. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die USA würden mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um den Druck auf den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und «seine Spießgesellen» zu erhöhen. UN-Beobachter hatten Al-Hula besucht und den Tod von 92 Zivilisten bestätigt. Unter den Opfern seien auch 32 Kinder unter zehn Jahren, so UN-Chefbeobachter Robert Mood.

