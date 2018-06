Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will nach einem Bericht der «New York Times» in Syrien einen politischen Übergang wie im Jemen erreichen. Der Plan sehe vor, dass zumindest zeitweise «Überreste» des Regimes von Präsident Baschar al-Assad an der Macht bleiben könnten.

Obama habe den Plan bereits beim jüngsten G8-Gipfel mit dem russischen Regierungschef Dmitri Medwedew beraten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte Regierungsbeamte. Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt.

Medwedew habe sich empfänglich für eine solche Lösung gezeigt, aber keinerlei Zusagen gemacht, berichtet das Blatt am Sonntag weiter. Die russische Zustimmung sei aber entscheidend für eine Verwirklichung des Plans, heißt es.

Im Jemen hatte Langzeitpräsident Ali Abdullah Salih nach monatelangen Protesten die Macht Ende 2011 an seinen Stellvertreter Abed Rabbo Manur Hadi zunächst übergangsweise abgegeben. Später gewann Hadi die Wahlen.

Bisher hat Russland schärfere Maßnahmen gegen das Assad-Regime stets abgelehnt.

