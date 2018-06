Härtere Strafen für Fahrerflucht oder Alkohol-Fahrten

Berlin (dpa) - Monatelang wurde im Internet über die Reform des Punktekatalogs für Verkehrssünder diskutiert, nun greift Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer Vorschläge auf. Alkohol am Steuer und Fahrerflucht sollen mit drei Punkten bestraft werden. Das kündigte Ramsauer in der «Bild am Sonntag» an. Dies dürfte die Verkehrsrowdys zur Räson bringen, da der Führerschein künftig bereits mit acht Punkten weg sei. Die Reform soll bis zur Bundestagswahl 2013 in Kraft treten.

Syrischer Nationalrat: Ohne internationalen Schutz droht Bürgerkrieg

Istanbul (dpa) - Der Syrische Nationalrat hat vor einem langen Bürgerkrieg in Syrien gewarnt, falls die internationale Gemeinschaft weiterhin keinen Weg zum Schutz der Zivilisten findet. Nach dem Massaker in Al-Hula müsse die Opposition über einen bewaffneten Befreiungskampf nachdenken, sagte der Vorsitzende des Nationalrates, einem Bündnis der Opposition. Die Anwesenheit der UN-Beobachter in Syrien sei positiv. Doch sie und der Friedensplan von Vermittler Kofi Annan könnten den Konflikt nicht beenden. Der Annan-Plan sei tot.

Zeitung: Obama will in Syrien Übergang wie im Jemen

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will in Syrien einen politischen Übergang wie im Jemen erreichen. Das berichtet die «New York Times». Der Plan sehe vor, dass zumindest zeitweise «Überreste» des Regimes von Präsident Baschar al-Assad an der Macht bleiben könnten. Im Jemen hatte Langzeitpräsident Ali Abdullah Salih nach monatelangen Protesten die Macht an seinen Stellvertreter abgegeben, der später auch die Wahlen gewann. Die Arabische Liga will am kommenden Samstag wieder zum Thema Syrien beraten.

Umweltminister Altmaier: Kein Zurück zur Kernenergie

Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier rechnet nicht mit Forderungen der Wirtschaft oder der Politik nach einer Rückkehr zur Kernkraft. Der «Welt am Sonntag» sagte er: «Die Kernenergie in Deutschland ist Geschichte. Der Ausstieg ist beschlossen. Und ich kenne keine ernst zu nehmende Kraft in Deutschland, die ihn revidieren will. Deutschland kann als erste Volkswirtschaft in Europa die Energiewende schaffen.» Altmaier will der kriselnden deutschen Solarindustrie unter die Arme greifen. Er wolle die Branche «dabei unterstützen, wieder wettbewerbsfähig zu werden und sich am Weltmarkt zu behaupten».

Ägypten: Sieben Jahre Haft für Mubaraks einst mächtigen Bürochef

Kairo (dpa) - Der ehemalige Bürochef des gestürzten Präsidenten Husni Mubarak ist in Ägypten zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der ehemalige Sekretär sei der Korruption überführt worden, berichtet die Internetausgabe einer Tageszeitung. Er muss auch eine Strafe von umgerechnet 4,6 Millionen Euro zahlen. Ex-Präsident Mubarak war im Februar 2011 durch einen Volksaufstand entmachtet worden. Er steht selbst vor Gericht. Das Urteil wird kommenden Samstag erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.

Homosexuelle und Gegner in Moskau festgenommen

Moskau (dpa) - Bei einer Schwulen-Kundgebung in Moskau sind mehrere Homosexuelle und auch Gegner der «Gay Parade» festgenommen worden. Der Chef des Homosexuellen-Verbandes, Nikolai Alexejew, wurde ebenfalls abgeführt, meldet die Agentur Interfax. Ein massives Polizeiaufgebot sicherte den Ort der nicht genehmigten Demonstration. Homosexualität ist in Russland straffrei, Schwulenparaden sind aber verboten. Erst kürzlich erließ die Touristenmetropole St. Petersburg ein umstrittenes Gesetz, das «Homosexuellen-Propaganda» unter Strafe stellt.