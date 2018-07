Debrecen (SID) - Weltrekordlerin Britta Steffen hat am letzten Tag der Schwimm-Europameisterschaften im ungarischen Debrecen Gold über 50m Freistil gewonnen. Die Doppel-Olympiasiegerin aus Berlin schlug in 24,37 Sekunden mit der viertschnellsten Zeit des Jahres vor Hinkelien Schreuder (Niederlande) und Nery-Mantey Niangkouara (Griechenland) an und holte nach dem Titel in der 4x100-m-Freistilstaffel und Silber über 100m ihre dritte Medaille. Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es in Debrecen der siebte Titel.