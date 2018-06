Frankfurt/M. (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Pfingstmontag dank neuer Wahlumfragen aus Griechenland fester in den Handel gestartet. Der Dax stieg im frühen Geschäft um 1,03 Prozent auf 6.405,35 Punkte und knüpfte damit an seine Aufwärtstendenz vom Freitag an. Der MDax kletterte um 1,07 Prozent auf 10.305,65 Punkte und der TecDax gewann 0,96 Prozent auf 759,67 Punkte. Gute Vorgaben kamen von den freundlichen asiatischen Börsen sowie vom gestiegenen Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industria.

Wegen des Feiertags und des Mangels an frischen Konjunkturdaten dürfte der Handel ruhig verlaufen. Einige Aufmerksamkeit könnten der italienische Geschäftsklima-Index für Mai sowie drei Anleihen-Auktionen in Italien erregen.