Doha (dpa) - Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum im Golfemirat Katar sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Unter ihnen seien 13 Kinder, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Doha mit. Weiterhin kamen vier Lehrer und zwei Feuerwehrleute ums Leben.

Die Ursache für den Ausbruch des Feuers in der Villaggio Mall in Doha war zunächst unklar. Nach ersten Berichten war der Brand in einer Kindereinrichtung ausgebrochen. Die Villaggio Mall ist eines der größten und beliebtesten Einkaufszentren in Katar.