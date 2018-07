Moskau (dpa) - Nach einem friedlichen Protest gegen Kremlchef Wladimir Putin auf dem Roten Platz in Moskau sind etwa 100 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Die Regierungsgegner waren in weißer Kleidung und mit weißen Bändern durch die Innenstadt spaziert, dem Zeichen der Opposition. Als sich die Demonstranten einer Oppositionsversammlung in der Fußgängerzone anschließen wollten, griffen Sicherheitskräfte zu. Auch in St. Petersburg nahm die Polizei mehrere Regierungsgegner in Gewahrsam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.