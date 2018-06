Cannes (dpa) - Beim Filmfestival von Cannes hat der österreichische Filmemacher Michael Haneke (70) die Goldene Palme gewonnen. Sein zärtliches Drama «Liebe» über Krankheit und Tod in einer langjährigen Ehe wurde am Sonntagabend von der Jury als bester Film des Wettbewerbs 2012 ausgezeichnet.

Es ist bereits die zweite Goldene Palme für Haneke: Erst vor drei Jahren bekam er den begehrten Hauptpreis für sein schwarz-weißes Sittendrama «Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte».

In «Liebe» erzählt Haneke in stillen, fast nur beobachtenden Bildern von dem Ehepaar George und Anna, die seit Jahrzehnten miteinander verheiratet sind. Als Anna erst einen, und später noch einen Schlaganfall erleidet, kümmert sich George liebevoll um sie. Das wird von den beiden Hauptdarstellern Jean-Louis Trintignant (81) und Emmanuelle Riva (85) überzeugend gespielt.

«Liebe» (Originaltitel: «Amour») ist eine Koproduktion der Berliner Firma X Filme Creative Pool und wurde vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. «Wir freuen uns sehr für Michael Haneke und X Filme. "Amour" ist ein äußerst bewegender Film, der durch das intensive Spiel der Schauspieler und die perfekt durchdachte und berührende Inszenierung von Michael Haneke Publikum und Kritiker in Cannes gleichermaßen begeistert hat», sagte am Sonntagabend Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus laut Mitteilung.

Die Jury in Cannes unter Vorsitz ihres Präsidenten Nanni Moretti zeichnete außerdem die Gesellschaftssatire «Reality» des Italieners Matteo Garrone mit dem Großen Preis der Jury aus. Der britische Regisseur Ken Loach wurde für sein tragikomisches Drama «The Angels' Share» mit dem Preis der Jury geehrt.

Gleich zwei Preise gingen an das Exorzismus-Drama «Beyond The Hills»: Regisseur Cristian Mungiu wurde für das beste Drehbuch geehrt, seine beiden Hauptdarstellerinnen Cosmina Stratan und Cristina Flutur als «Beste Schauspielerinnen». Die beiden spielen in Mungius Werk zwei junge Frauen, von denen die eine die andere aus einem Kloster holen will, weil sie nicht ohne sie leben kann. Doch die orthodoxe Gemeinschaft wehrt sich - mit fatalen Konsequenzen. Der Rumäne Mungiu hatte 2007 die Goldene Palme für das Abtreibungsdrama «4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage» gewonnen.

Der Däne Mads Mikkelsen spielte in «The Hunt» einen zu Unrecht beschuldigten Kinderschänder - und erhielt dafür die Auszeichnung als bester Schauspieler. In dem Drama von Thomas Vinterberg verkörpert der «James Bond»-Bösewicht Mikkelsen einen Mann, dessen Leben durch die Lüge eines Kindes zerstört wird.

Weitere Preise gingen an den Mexikaner Carlos Reygadas, der für «Post Tenebras Lux» die Auszeichnung als bester Regisseur erhielt. Für den besten Debütfilm wurde der US-Amerikaner Benh Zeitlin für «Beasts of the Southern Wild» ausgezeichnet.

Das Internationale Festival Cannes gilt als das wichtigste Filmfest der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 22 Filme um die Preise konkurriert. Im vergangenen Jahr hatte das epische Drama «The Tree of Life» des US-Amerikaners Terrence Malick die Goldene Palme gewonnen.

