Tourrettes (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat Marc-André ter Stegen, Sven Bender, Julian Draxler und Cacau aus seinem vorläufigen Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft gestrichen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund vor dem Training in Tourrettes mit. Das Quartett befindet sich bereits auf der Heimreise. Am morgigen Dienstag muss Löw seinen 23-Mann-Kader für das Turnier in Polen und der Ukraine der UEFA melden.

