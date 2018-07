New York/Damaskus (dpa) - Der Weltsicherheitsrat hat die Attacken auf Zivilisten in Syrien scharf verurteilt, doch ein Ende der Gewalt hat das nicht bewirkt. Am Sonntag sollen landesweit 51 Menschen getötet worden sein.

