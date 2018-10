Aldingen (dpa) - Wenige Tage vor seinem zweiten Geburtstag ist ein Mädchen in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Es war in einem verwahrlosten Zustand. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die 24 Jahre alte Mutter sitzt wegen Verdachts auf Totschlag durch Unterlassen in Untersuchungshaft. Sie hatte ihre Tochter am Sonntag leblos in ihrem Bett gefunden und den Rettungsdienst gerufen, der nicht mehr helfen konnte. In der verwahrlosten Wohnung lebten zwei weitere Kinder, die in Pflegefamilien untergebracht wurden.

