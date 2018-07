München (dpa) - Donnernder, minutenlanger Applaus: Andreas Kriegenburg hat mit seiner Neuinszenierung von Richard Wagners «Siegfried» an der Bayerischen Staatsoper in München einen Publikumserfolg gelandet. Die Zuschauer feierten den Regisseur bei der Premiere - und vor allem «Siegfried»-Darsteller Lance Ryan und Catherine Naglestad als Brünnhilde nach einer fulminanten Darbietung. Jubel gab es für Generalmusikdirektor Kent Nagano und sein Orchester. Der vierte Teil von Wagners großer Tetralogie, «Götterdämmerung» feiert am 30. Juni Premiere im Nationaltheater.

