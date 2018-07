New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat das Massaker an mehr als 100 Zivilisten in der syrischen Stadt Al-Hula scharf verurteilt und die Regierung von Präsident Baschar al-Assad dafür verantwortlich gemacht. Regierungstruppen hätten ein Wohngebiet der Stadt mit Artillerie und Panzern beschossen, hieß es in einer Erklärung des Rates in New York. Zugleich verurteilten die Ratsmitglieder die Tötung von Zivilisten durch Schüsse aus kurzer Distanz und schwere körperliche Misshandlungen. Der Sicherheitsrat wiederholte seine Forderung an alle Konfliktparteien, sofort alle Gewalt einzustellen.

