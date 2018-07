Frankfurt/Main (dpa) - Spekulationen über wachstumsfördernde Maßnahmen in China sowie eine freundlich gestartete Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag deutlich Auftrieb gegeben. Der Dax baute am Nachmittag seine Kursgewinne aus.

Er beendete den Handel mit einem Plus von 1,16 Prozent auf 6396,84 Punkte. Somit blieb der Leitindex nur knapp unter der 6400er-Marke, die er zuvor übersprungen hatte. Der MDax stieg um 1,51 Prozent auf 10 417,80 Punkte. Für den TecDax ging es um 1,13 Prozent auf 764,51 Punkte nach oben.

Das am Nachmittag veröffentlichte, deutlich eingetrübte US-Verbrauchervertrauen wurde dabei vom Markt schlichtweg ignoriert. Händler sagten, wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA hätten in den vergangenen Wochen schon einige Male enttäuscht. Daher werde nun vermehrt auf neue Stützungsmaßnahmen der Notenbank spekuliert und dies treibe die Kurse. Die sich zuspitzende spanische Bankenkrise mahne aber weiterhin zur Vorsicht, hieß es. Für Börsenbrief-Autor Hans Bernecker beweisen die Aktienmärkte derzeit eine "beeindruckende relative Stärke". Bis zu den Neuwahlen in Griechenland Mitte Juni sieht er aber "keinen seriösen Ansatz, neu zu investieren".

Den Aktien der Autobauer halfen Meldungen aus China, wonach die dortige Regierung wieder Abwrackprämien für Autos zahlen will, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Titel von BMW und Daimler verteuerten sich um jeweils knapp 3 Prozent. Für die Vorzüge von Volkswagen (VW) ging es gar um 4,27 Prozent aufwärts. Sie wurden zusätzlich von einer Kurszielanhebung von Barclays beflügelt. Halbleiterwerte profitierten von einer positiven Studie der Deutschen Bank, deren Analysten weiter zu einer Übergewichtung des Sektors raten und ihm zum Start ins zweite Halbjahr abermals eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zutrauen. Infineon gewannen an der Dax-Spitze 4,43 Prozent, Dialog Semiconductor im TecDax 3,97 Prozent.

An der MDax-Spitze bescherten hoffnungsvolle Unternehmensaussagen den Aktien des Lackieranlagen-Spezialisten Dürr ein Kursplus von fast 8 Prozent. Vorstandschef Ralf Dieter erkennt "keinen Rückgang der Investitionstätigkeit" in der Branche und hält die Perspektiven für die nächsten Jahre für «sehr positiv». Im Kleinwerteindex SDax schnellten die Aktien der Schuler AG nach einem Übernahmeangebot vom österreichischen Anlagenbauer Andritz um rund 27 Prozent in die Höhe.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,58 Prozent höher bei 2160,31 Punkten und auch die Leitindizes in London und Paris verbuchten Kursaufschläge. In den USA stand der Dow Jones Industrial zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses klar im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,10 Prozent am Pfingstmontag auf 1,09 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 134,25 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,04 Prozent auf 144,37 Punkte. Der Kurs des Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2523 (Montag: 1,2566) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7985 (0,7958) Euro.