Ludwigsburg (SID) - Das Basketball-Bundesligateam aus Ludwigsburg trägt ab der kommenden Saison den Namen Neckar Riesen Ludwigsburg. Dies teilte der Klub nach dem Rückzug des bisherigen Hauptsponsors EnBW Energie Baden-Württemberg und der nun abgeschlossenen Namenssuche mit. Zudem soll der Verein, der sich in der abgelaufenen Spielzeit unter der Bezeichnung EnBW Ludwigsburg knapp vor dem Abstieg gerettet hat, ein neues Logo erhalten. An der Gestaltung des Emblems können sich die Fans im Internet oder per Post beteiligen.