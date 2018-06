Doha (dpa) - Ein verheerender Brand in einem Einkaufszentrum in Katar hat mindestens 19 Menschen das Leben gekostet. Zu den Opfern zählten 13 Kinder, vier Lehrer und zwei Feuerwehrleute, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Doha mit.

Die Jungen und Mädchen hatten einen internationalen Hort im Obergeschoss des Einkaufszentrums besucht. Insgesamt 20 Kinder waren dort am Montag von dem Feuer eingeschlossen worden, nachdem eine Treppe eingestürzt war. Nach Ministeriumsangaben brach das Feuer in einem Schuhgeschäft aus. Brandursache war vermutlich ein Kabelbrand.

Laut des britischen Senders BBC kam für sieben Mädchen und sechs Jungen jede Rettung zu spät. In der Feuersbrunst starben offiziellen Angaben zufolge unter anderem zwei Jahre alte Drillinge aus Neuseeland, ein dreijähriges französisches Mädchen sowie vier spanische Kinder. Drei davon seien Geschwister im Alter zwischen zwei und sieben Jahren gewesen, berichtete die staatliche spanische Nachrichtenagentur EFE am Dienstag unter Berufung auf das Bauunternehmen OHL, für das der Vater der Kinder in Doha arbeitet. Bei dem vierten spanischen Opfer handelte es sich nach diesen Angaben um ein Mädchen im Alter von sieben Jahren.

Die Villaggio Mall wurde 2006 eröffnet und ist eines der größten und beliebtesten Einkaufszentren in Katar. In der Mall befinden sich zahlreiche Geschäfte und Luxus-Boutiquen aber auch ein Kino, eine Eisbahn sowie ein venezianischer Themen-Park.

Bericht stuff.co.nz

Villaggio Mall