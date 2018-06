Jerusalem (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat am ersten Tag seines Israel-Besuchs die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem jüdischen Staat betont. Israel und Deutschland seien enger verbunden als jemals zuvor, sagte er bei einem Empfang durch seinen israelischen Amtskollegen Schimon Peres in Jerusalem. Israel müsse in Frieden und in gesicherten Grenzen leben können. Entscheidend dafür sei, dass Israel die berechtigten Anliegen des palästinensischen Volke berücksichtige, sagte Gauck.

