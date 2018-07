Frankfurt/Main (dpa) - Der Bundesverband deutscher Banken hat über seinen Einlagensicherungsfonds die Valovis Bank gerettet. Bereits Ende vergangenen Jahres habe der Fonds eine Garantieerklärung über 100 Millionen Euro für die einstige KarstadtQuelle-Bank gegeben.

Dies sagte ein Verbandssprecher am Dienstag auf Anfrage und bestätigte damit einen Bericht der «Börsen-Zeitung» (Dienstag). Der Schuldenschnitt in Griechenland hatte die Bank in Schieflage gebracht. Nun wird ein Käufer für das Institut gesucht, das noch im Besitz des KarstadtQuelle-Pensionsfonds CTA ist.

Valovis war mit 160 Millionen Euro in griechischen Staatsanleihen engagiert, durch die Abschreibung des Bestands um 120 Millionen Euro sei das Kernkapital des einstigen Hypothekenfinanzierers unter die aufsichtsrechtlich erforderliche Kapitalquote gerutscht. Mit den 100 Millionen Euro Garantien sprang der Einlagensicherungsfonds dem Essener Institut zur Seite.